Devastante terremoto in Turchia | è una strage L’onda arriva nel Sud Italia | “Ma non supererà i 15 centimetri” Stop ai treni in Sicilia | Puglia e Calabria

Il presidente turco Recep Tayyip su Twitter ha dichiarato che "squadre di ricerca e soccorso sono state inviate immediatamente" nelle aree colpite dal. "Speriamo di superare insieme questo ...... il Centro Allerta Tsunami a seguito delle scosse diregistrate tra Turchia e Siria, la scorsa notte. La prima scossa intorno alle 2 ha raggiunti magnitudo 7.9 con potenza. ...

Notte di paura in Sicilia. A seguito del terremoto di magnitudo 7.9 avvenuto fra Siria e Turchia, è stata emessa un'allerta tsunami per la Sicilia: l'onda di impatto sarebbe dovuta arrivare sulla cost ...Terremoto devastante in Turchia, quando in Italia erano da poco passate le 2 di notte. Otto scosse di fortissima intensità hanno colpito il sud del Paese, non lontano dal confine ...