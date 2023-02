Devastante terremoto in Turchia e Siria | più di 3600 morti e migliaia di feriti Un italiano risulta disperso L’Oms | potrebbero essere 8 volte di più

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un sisma di magnitudo 7.9 ha scosso il Paese poco dopo le 2, ora italiana. La terra si è spostata di tre metri in pochi secondi lungo una linea di 150 chilometri. È stato 1000più forte di Amatrice. Dieci ore dopo una nuova scossa della stessa intensità. Il ministero dell’Interno indica la priorità nel soccorso di chi è rimasto sotto le macerie. Paura anche in Libano, sisma avvertito in Grecia, a Cipro e in Israele

Ilin Turchia ha coinvolto anche molti sportivi. C'era anche il 31enne ghanese Christian Atsu tra le migliaia di dispersi sotto le macerie ma fortunatamente i media inglesi hanno ......morti delsisma che ha colpito Turchia e Siria. Le autorità turche hanno annunciato almeno 1.651 vittime, mentre almeno 1.000 morti si contano nella vicina Siria. 06 feb 17:56...

Devastanti scosse di terremoto in Turchia e Siria, oltre 3600 morti. L'Anatolia si sposta di 3 metri - Almeno 5606 edifici crollati in Turchia - Almeno 5606 edifici crollati in Turchia RaiNews

Il dolore del Papa per il devastante terremoto in Siria e Turchia Vatican News - Italiano

Terremoto Turchia perché così devastante Le analogie con la faglia di San Andreas e la magnitudo rarissima: e ilmessaggero.it

Devastante terremoto al confine fra Turchia e Siria: ecco cosa sappiamo la Repubblica

Devastante terremoto di magnitudo 7.9 in Turchia: colpito anche il nord della Siria. Edifici distrutti e oltre 800 morti Il Fatto Quotidiano

Il governo di Israele ha detto di aver ricevuto una richiesta di assistenza da parte siriana per i soccorsi al terremoto che ha colpito l’area al confine con la Turchia e di essere pronto ad… Leggi ...Olimpia Milano e più in generale Eurolega si fermano. La squadra meneghina aveva in programma per venerdì la trasferta in Turchia per il prossimo appuntamento continentale. La partita, però, è stata r ...