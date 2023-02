Devastante terremoto in Turchia e Siria | più di 3000 morti e migliaia di feriti e dispersi L’Oms | potrebbero essere 8 volte di più

Leggi su lastampa

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un sisma di magnitudo 7.9 ha scosso il Paese poco dopo le 2, ora italiana. La terra si è spostata di tre metri in pochi secondi lungo una linea di 150 chilometri. È stato 1000più forte di Amatrice. Dieci ore dopo una nuova scossa della stessa intensità. Il ministero dell’Interno indica la priorità nel soccorso di chi è rimasto sotto le macerie. Paura anche in Libano, sisma avvertito in Grecia, a Cipro e in Israele