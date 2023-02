Derby Inter-Milan 1-0 | Pioli | “Ho chiara la situazione” | Serie A News

Lo ha detto Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ai microfoni di Radio anch'io Sport, in riferimento alla sconfitta dei rossoneri nelcontro l'. Pesa l'assenza di Maignan: 'L'anno scorso ...Ilcon l'affonda ulteriormente il Milan in crisi nerissima, analisi impietosa sul momento rossonero e di PioliIl Milan dello scudetto non c'è più, ora è praticamente ufficiale. I rossoneri si ...

Inter oltre il derby: Inzaghi sfata il tabù e si gode un Lautaro mondiale - Sportmediaset Sport Mediaset

Derby a rischio: “Attenzione, così non si gioca” CalcioMercato.it

Derby, che spettacolo sugli spalti: le coreografie di Inter e Milan La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, le FOTO più belle del derby di San Siro Sky Sport

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato il derby di ieri sera tra Inter e Milan. Quanti tiri in porta ha fatto il Milan nel primo tempo “Passare alla… Leggi ..."Toro scatenato. Povero Diavolo". Con questo titolo la prima pagina di QS parla del derby di Milano di ieri sera, vinto dall'Inter per 1-0. Decisivo Lautaro, che aveva ...