Derby Inter-Milan 1-0 | le coreografie delle due curve | VIDEO

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Iltra, come noto, si gioca anche sugli spalti dello stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, ledue- Curva Nordista e Curva Sudista - neldella redazione di 'GazzettaTV'

Un giallo da paura: riuscirà la squadra campione d'Italia nel 2022 a finire in B nel 2023 Dato quello che sta succedendo al Milan, e dopo questa ennesima sconfitta nelcon l'(1 - 0 gol ...Tra l'amarezza e la delusione: così vive il dopoArrigo Sacchi , che affonda senza mezza termini il Milan , sconfitto per 1 - 0 dall'con la rete di Lautaro: "Il Milan non è più una squadra, soprattutto quello del primo tempo. L'...

Inter-Milan, le pagelle: Acerbi non concede nulla, 7. Solo 4,5 per l'invisibile Messias La Gazzetta dello Sport

BONINSEGNA: "L'INTER HA VINTO IL DERBY SENZA FAR FATICA" Sport Mediaset

Derby a rischio: “Attenzione, così non si gioca” CalcioMercato.it

Inter-Milan, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni ufficiali del derby Sport Fanpage

L'ex bomber nerazzurro: 'Mi rivedo in Lautaro, il suo gol è stato splendido' ROMA (ITALPRESS) - 'I rimpianti scudetto l'Inter deve averne per ...L'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby perso ieri sera dai rossoneri ...