Derby | il nerazzurro pesante sul Milan | tifosi rossoneri infuriati

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo il successo nella Supercoppa di Riad l’Inter fa suo anche ildi campionato grazie ad un gol di Lautaro e vola a+5 sui cugini PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Altroe altra vittoria per l’Inter che in questo 2023 si conferma padrone dio. Dopo il netto successo ottenuto a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

In collegamento da Sanremo, il direttore artistico (tifoso) era in piedi a guardare la partita Inter - Milan con in mano la maglia di Lautaro , autore del gol decisivo: 'Questo è un...'Se il Toroè implacabile, il suo rivale Giroud, l'uomo che dodici mesi fa illo aveva ribaltato con una doppietta, è l'immagine di una squadra a pezzi. Olivier perde ancora come ...

Inter-Milan 1-0, gol di Lautaro e derby nerazzurro - MetroNews Metro

Il derby della Madonnina si tinge ancora di nerazzurro: Inter-Milan 1-0 RaiNews

L'Inter batte (ancora) il Milan: il derby è nerazzurro. Rossoneri in crisi ilGiornale.it

Inter-Milan: il Derby è nerazzurro DAZN

Derby Inter-Milan: dove vedere la partita in Tv, orari e probabili ... IL GIORNO

Il primo derby vinto da capitano rimarrà certamente scolpito nella memoria di Lautaro Martinez, un autentico incubo per il Milan: "È un po’ Spillo, un po’ Bonimba e ...Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Inter, il derby è tuo. Lautaro in gol, il Milan senza Leao e senza tiri in porta". I nerazzurri hanno vinto ieri sera ...