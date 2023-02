Deodoranti che ammazzano | perché serve più sensibilità riguardo l’uso dei profumi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In una delle mie tante vite precedenti ho lavorato per una compagnia che commercializzadi lusso (all’incirca quasi tutti i brand che conoscete). Tutt3, durante l’università (o nel mio caso l’accademia) abbiamo fatto l? promoter di qualcosa (Sky, prodotti alimentari, corsi per l’apprendimento veloce); ecco, essendo make up artist (e quindi cercando di beccare qualche lavoretto qua e là) ho iniziato a lavorare come promoter di fragranze. In pratica, dovevi essere una commessa ausiliaria nel weekend in diverse profumerie, e promuovere il prodotto di lancio del mese. Il che voleva dire spruzzarlo come se non ci fosse un domani: su di te, sulle tue colleghe, su ignari passanti. Ho dovuto smettere quando, durante un fine settimana in una catena di negozi di Roma, ho avuto praticamente un collasso, all’improvviso. È iniziato con un forte senso di nausea appena ho ...

La piccina era ricoverata già da due settimane e mezzo ma quelle macchie,a volte sanguinavano, continuavano a comparire. Dopo aver sottoposto la piccola a ogni tipo di accertamento, tutti con ......Dani Alves ha ricevuto 100 euro da spendere allo spaccio. Tuttavia, l'ex calciatore del Barcellona avrebbe speso a malapena una piccola somma in scatolette di tonno, yogurt, shampoo,e ...

Provoca lesioni alla sua bambina di 17 mesi con il deodorante spray per farla ricoverare: arrestata una 29enne La Repubblica

Arrestata una mamma a Milano, terribile accusa: deodorante spray sulla figlia di 16 mesi per farla ricoverare Virgilio Notizie

Milano, deodorante spray sulla figlia di 16 mesi per farla ricoverare: arrestata la madre Sky Tg24

Questi deodoranti contengono sostanze che possono irritare o ... greenMe.it

Uk, 14enne muore per un arresto cardiaco dopo essersi spruzzata il deodorante Sky Tg24

La bambina era stata ricoverata per tre volte in ospedale con delle gravi irritazioni. La madre è stata arrestata per maltrattamenti aggravati: avrebbe spruzzato intenzionalmente il deodorante sul cor ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...