Delmastro-Donzelli | opposizioni puntano a mozione censura unitaria

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – No a procedere in ordine sparso. Sul casolead andare avanti compatte, presentando unadiunica che porti la firma di tutti, anche in ordine alfabetico, perché non ci sia la corsa a chi arriva prima. Tutti insieme, questa è la strada da seguire. Per mostrare al governo compattezza e creare, all’interno della maggioranza, “almeno qualche imbarazzo”. Parlando con alcuni esponenti delle, l’AdnKronos ricostruisce il retroscena della questione mozioni che li ha visti fare quadrato attorno al Pd. Inizialmente, a quanto si apprende, c’era da capire se procedere con unadi sfiducia o con unadi; compreso poi che la ...