De Paola | Il Napoli sorprenderà anche in Europa | Osimhen vale almeno 300 milioni

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", ha parlato Paolo De, giornalista, di seguito le sue dichiarazioni: “Ilin, se dai uno sguardo alle altre grandi non c’è una grande competitività. Le corazzate non esistono più, dal Bayern al Real sono tutte in difficoltà,il City. E poi questopuò far male a chiunque, grazie al gioco che ha creato Luciano Spalletti. Il Derby? Le milanesi hanno offerto uno spettacolo di cui è stato protagonista soltanto l’Inter, dalla sua in ritradissimo per lo Scudetto. I nerazzurri sono gli unici che si possono avvicinare in maniera forzata al. C’è un abisso tra ile le altre ormai. Il Milan è un disastro, una sorta di ...