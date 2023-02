Davide Donadei rompe una lampada al GF Vip

Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro esi dividono in due gruppi, mentre Edoardo Tavassi fa la telecronaca del match segnalando puntigliosamente falli e rigori. A ...Dopo aver esternato la sua frustrazione anel corso della serata di compleanno di Spinalbese , oggi nel daytime del Gf Vip , Nikita è tornata a parlare in lacrime di Luca Onestini. Tra le mura del confessionale la modella ...

Davide Donadei in disaccordo con le strategie di Nomination ... Grande Fratello

Davide "combina guai" rompe una lampada al GF Vip: la reazione ... Novella 2000

Giaele De Donà e Davide Donadei: due differenti modi di intendere ... Grande Fratello

Davide Donadei: Mio padre in carcere per più di 10 anni, ho subito ... Fanpage.it

Grande Fratello Vip, Davide Donadei rischia la squalifica per aver infranto il regolamento: ecco cosa ha fatto Il Fatto Quotidiano

Ecco le anticipazioni della trasmissione Grande Fratello Vip in onda questa sera, lunedì 6 febbraio 2023, sempre su canale cinque ...Non tutti, però, sono d’accordo con la ragazza. Antonino Davide , ad esempio, hanno una visione differente. Piuttosto che pensare a piani e strategie, preferiscono scegliere il nome in base ai propri ...