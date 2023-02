(Di lunedì 6 febbraio 2023) Matteorisulta ancora tra i migliori in campo della partita tra Inter e Milan (vedi pagelle). L’esterno è fondamentale per la nuova squadra disegnata da Simone Inzaghi nelle ultime settimane, il campo dà sempre più conferme.– Kvicha Kvaratskhelia, Rafael, Darko Lazovic e Carlos Augusto sono passati dalle parti di Matteonell’ultimo mese. I nomi cambiano ma la storia è sempre la stessa. Con l’esterno di Legnanoè impossibile passare in dribbling. Anche ieri, nel Derbyil Milan, il giocatore dell’Inter è stato uno dei migliori in campo, bloccando le poche situazioni in cuie dopo Rafaelhanno provato a ...

Carlos ripete l'errore dell'avvio,gli passa alle spalle e deposita in rete il gol del ... Al 52' tenta la giocata Dybala in mezzo a due in area ma l'argentino non supera il muroda ...Carlos ripete l'errore dell'avvio,gli passa alle spalle e deposita in rete il gol del ... Al 52' tenta la giocata Dybala in mezzo a due in area ma l'argentino non supera il muroda ...

Darmian, eretto il muro sulla fascia destra contro Leao e Theo Hernandez Inter-News.it

inter-Empoli 0-1: Baldanzi e Skriniar rovinano la festa ai nerazzurri Goal Italia

In zonA gol: solo la Vecchia Signora non perde terreno dal Napoli ... Farodiroma

Come il Milan è tornato agli ottavi di Champions League Calcio in Pillole