Daredevil | Born Again | rivelati altri 5 personaggi?

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nelle scorse il celebre insider Daniel Richtman, mediante i suoi profili social, ha rilasciato una particolare griglia laddove ha inserito e presentato cinque possibili nuovi(mai apparsi nei fumetti) che dovrebbero apparire regolarmente nella stagione di debutto di, composta da 18 episodi, in qualità di guest performer ricorrenti o come co-protagonisti. Ovviamente vi ricordiamo che tali nomi potrebbero essere i classici “placeholder” e che i dettagli completi di questinon saranno noti fino a quando non verranno fatti annunci ufficiali dai Marvel Studios o dalla Disney. Il primoo descritto è Derek, un asiatico-americano tra i 20 e i 30 anni, che “lavora in un ufficio professionale e assiste dove necessario“. Derek sarà il ...

Non è stata la sua apparizione a sorpresa in Spider - Man: No Way Home o la divertente apparizione in She - Hulk a riaccendere la passione trae i fan, quanto l'annuncio diAgain . La serie che dovrebbe rappresentare la conferma della presenza del Diavolo Custode nel Marvel Cinematic Universe è oggetto da mesi di congetture, legate al recupero del

