Dall’asteroide Psyche al primo lander sulla Luna | il 2023 anno dell’esplorazione spaziale

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dalle prossime missioni spaziali ai meeting a tema scientifico fino all’assegnazione dei Nobel, i numerosi appuntamenti con la scienza per ilaccompagnergli appassionati e le comunità più tecniche attraverso i prossimi mesi, costellati di scoperte e risultati interessanti. In particolare, tra febbraio e marzo si prevede una campagna di lancio di veicoli spaziali presso lo spazioporto europeo e l’addestramento al lancio di simulazione presso il Centro europeo per le operazioni spaziali (ESOC) dell’Agenziaeuropea a Darmstadt, in Germania. Sempre a febbraio, la societàdi Elon Musk, SpaceX, si preparerà ad avviare la prossima missione con equipaggio, Crew 6, che porteràStazioneinternazionale gli astronauti Stephen Bowen e Warren Hoburg della ...