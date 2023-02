(Di lunedì 6 febbraio 2023) Repubblica popolare, 1960. Piena guerra fredda. All’accademia militare di Nanchino c’è uno studente straniero. Si chiama Emmerson Mnangagwa e viene dall’. Oggi, quello studente è il presidente dello Zimbabwe. Per capire come la Cina sia riuscita a costruire unacapillare e dominante innon basta affidarsi alle cronache degli ultimi mesi o anni. Pechino ha iniziato a puntare sui rapporti con quel continente da ormai sessant’anni. Da lungo tempo, la prassi vuole che l’anno diplomaticosi apra con un viaggio del ministro degli Esteri in. Tradizione in qualche modo anticipata nel 1965 dall’allora premier Zhou Enlai con il suo arrivo in Tanzania, e proseguita con meticolosa costanza sino a questo 2023 con il tour di Qin Gang, fresco ex ambasciatore ...

Dalla sicurezza all’economia, la presenza cinese in Africa è sempre più radicata Linkiesta.it

