Il tempo corre veloce e (a fare bene i conti) mancano ormai meno di cinque mesi alla scadenza dei contratti 2023. Addirittura le regole Fifa dicono chiaramente che il calciatore può già impegnarsi con ...... il preferito dagli utenti Telegram per il campionato italiano è stato proprio Marcus, ... Si tratta di Marco, forte fantasista del Real Madrid in scadenza il prossimo giugno. Appena ...

Da Thuram e Asensio a Isco e Gundogan: è caccia allo svincolato La Gazzetta dello Sport

Dall'impossibile Messi a Thuram: i (potenziali) colpi a zero all'estero CalcioMercato.it

Calciomercato, da Zaha a Thuram: i giocatori in scadenza di ... Calcio d'Angolo

Scelta la Serie A: Thuram infiamma Juve e Inter CalcioMercato.it

Inter: Thuram e Zapata possibili eredi di Dzeko e Correa, idea Asensio, convince Satriano Blasting News Italia

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...The report adds that Kante is a primary target alongside Jude Bellingham in the summer window for the Reds. Liverpool would receive competition from Real Madrid, Barcelona, and Atletico Madrid for the ...