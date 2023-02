Da ' ' Pioli come Giampaolo' ' a ' ' Profondo rosso' ' | il derby scatena i social

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L'Inter vince ildi Milano 1 - 0 con una rete di Lautaro Martinez. Per il Milan l'ennesima mazzata al morale in questo inizio di 2023 da incubo. ...

L'Inter vince il derby di Milano 1 - 0 con una rete di Lautaro Martinez. Per il Milan l'ennesima mazzata al morale in questo inizio di 2023 da incubo. La sconfitta nel derby contro l'Inter ci dice che i campioni d'Italia si sono persi. Così come il loro allenatore, che adesso predica il 'prima non prenderle' ben poco adatto ai rossoneri

La sconfitta nel derby contro l'Inter ci dice che i campioni d'Italia si sono persi. Così come il loro allenatore Pioli, che adesso predica il "prima non prenderle" ben poco adatto ai rossoneri ... Pioli-Leao, un'esclusione che farà discutere a lungo, soprattutto quando capita per due giornate consecutive. Ma non è solo questo ...