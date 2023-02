Da oggi addio al petrolio russo | diesel verso i 2 | 5 euro al litro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Da domenica 5 febbraio, e operativamente dalunedì 6 febbraio, è scattato ufficialmente l’embargo al, che potrebbe portare ad una nuova dinamica di salita dei prezzi alla pompa per i carburanti, specie per il gasolio che secondo alcune proiezioni rischia di arrivare a sfiorare i 2,5alin autostrada. Con danni sia sul fronte dei costi dei rifornimenti, sia dell’inflazione. In una nota l’associazione Assoutenti ricorda che da”verrà meno un milione di barili al giorno provenienti dalla Russia, spingendo i vari paesi a rifornirsi di benzina e gasolio presso altri Stati come Cina e Stati Uniti, con conseguenti maggiori costi di trasporto, senza contare le possibili speculazioni legate alla corsa agli accaparramenti”. Rischio gasolio a 2,50 ...

