“Da cosa è causata la mola vescicolare?”

Salve dottore, mi piacerebbe avere un suo parere riguardo a un aborto percompleta. Ho subito il raschiamento a ottobre. Beta a 190mila. Dopo 1 mese e mezzo si sono negativizzate, adesso sono al mio quarto mese di follow up mensile. Mi hanno detto di aspettare almeno 6 mesi prima di ricominciare a provare. Nel frattempo le paure sono tante. Ho paura di non riuscire ad avere altre gravidanze, che ho dei problemi di concepimento e/o fertilità. E inoltre vorrei tanto capire se lapuò tornare in una successiva gravidanza e perché si forma. È un evento casuale come dicono senza cause apparenti o è legato a eventuali problemi? Spero che possa darmi un aiuto. La ringrazio.