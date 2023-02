Cybersicurezza | Swascan | La cybergang Nevada Ransomware dietro l’offensiva cibernetica

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Èlache con ogni probabilità è celatagli attacchi che nell’ultimo fine settimana hanno investito oltre 120 Paesi in Europa e nel Nord America. Questa realtà, manifestatasi a dicembre 2022 con un post di lancio della propria attività cybercriminale e con un programma di reclutamento estremamente incentivante, riconosce infatti ai propri affiliati tra l’85% e il 90% dei proventi delle azioni messe a segno contro aziende e istituzioni colpite, a differenza dello standard del mercato delle gang che assicura tra il 70% e l’80% dei ricavati – come riportato in un recente studio. Altra particolarità è che, a differenza delle gang tradizionali che non attaccano i Paesi nell’area dell’ex Unione Sovietica,esclude dal proprio raggio di ...