Cybersicurezza | l’esperto Razzante | ‘mancanza aggiornamenti e attenzione causa vulnerabilità’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Mi preoccupa in primis la facilità con cui certi sistemi e server, che dovevano essere già blindati e preparati a questi attacchi, siano stati facilmente centrati. Questi server, che erano stati già sfruttati per altri attacchi in passato, come ci dicono l’Acn e altri colleghi esperti, non sono stati aggiornati. La mancanza disui propri sistemi informatici è la principaledi vulnerabilità ad attacchi cyber anche nel nostro Paese”. Lo afferma all’Adnkronos il professor Ranieri, esperto di cybersecurity, all’indomani del massiccio attacco hacker che ha colpito anche l’Italia. “C’è ancora troppo pressappochismo e trascuratezza rispetto al bene giuridico tutelato – continua, docente di Tecniche di cybersecurity presso l’Universita Suor ...