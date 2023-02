(Di lunedì 6 febbraio 2023) - Lanciato nel fine settimana anche in Italia ha 'bucato' 22 server di enti o aziende: nessuno 'in settori critici per la sicurezza nazionale'

- Lanciato nel fine settimana anche in Italia ha 'bucato' 22 server di enti o aziende: nessuno 'in settori critici per la sicurezza nazionale'- Lanciato nel fine settimana anche in Italia ha 'bucato' 22 server di enti o aziende: nessuno 'in settori critici per la sicurezza nazionale'.

Cyberattaco, Palazzo Chigi: azione di criminali non di Stati TGLA7

Cyberattacco: 22 strutture colpite. E 400 potenziali vittime fra enti e aziende Firenze Post

Attacco hacker, per colpire i criminali informatici sono “passati” da una porta lasciata aperta… Il Fatto Quotidiano

Cyberattaco | Palazzo Chigi | è azione di criminali non di Stati Zazoom Blog

CYBERATTACCO GLOBALE SCOMBINA I PIANI DELL'ÉLITE ByoBlu

Lanciato nel fine settimana anche in Italia ha 'bucato' 22 server di enti o aziende: nessuno "in settori critici per la sicurezza nazionale".Si parla di 22 aziende, in Italia, colpite dall'attacco ransomware che ha sfruttato una vulnerabilità sui server VMware ESXi. Si tratta di enti o aziende che non rivestono particolare rilevanza per la ...