Oggi pomeriggio, 6 febbraio, l'assessora alla Città curata,Sanzò, ha effettuato un ...portato via trenta tonnellate di rifiuti e si stima che alla fine dell'intervento si arriverà a. ...Guerra a distanza tra Giaele De Donà e l'ex Vippona. Tra le due ex inquiline è in atto un duro scontro dopo quello che è avvenuto nella passata puntata. La, infatti, aveva attaccato Giaele mettendola in guardia sul marito ...

Cristina Quaranta reagisce all'aereo ricevuto da Giaele che la cita Novella 2000

Matthias De Donà difende la sorella Giaele e attacca Cristina ... Fanpage.it

"Sputo nel piatto", la verità sulla frase di Giaele a Cristina Quaranta Blog Tivvù

Cristina Quaranta torna al lavoro dopo il GF Vip: Dicevano che non ... Fanpage.it

La rivelazione di Cristina Quaranta - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Cristina Quaranta ha commentato l'aereo che ha ricevuto ieri pomeriggio Giaele De Donà e che la citava. La foto."Sputo nel piatto", la verità sulla frase di Giaele: il fratello Matthias interviene sul marito Bradford e Cristina Quaranta.