RIAD (Arabia Saudita) - La settimana scorsa ha realizzato il suo primo gol nel campionato arabo, ieri ha festeggiato con i suoi amici più stretti il suo trentottesimo compleanno.nella sua nuova esperienza in Arabia Saudita non si fa mancare proprio nulla. Nonostante sia un maniaco della dieta, il calciatore ha avuto modo di celebrare la propria festa con tre ...... è stato considerato come il punto di svolta della stagione dei Red Devils, soprattutto perché fu in quel momento che Ten Hag comprese che avrebbe dovuto liberarsi di, un peso non ...

Ronaldo, le assurde accuse di un compagno di squadra: "Da quando c'è lui..." Corriere dello Sport

Ronaldo festeggia il compleanno con le persone più importanti della sua vita, tranne una: è rottura Fanpage.it

Cristiano Ronaldo, compleanno amaro: c'è un assenza che fa rumore, è rottura Corriere dello Sport

Auguri, Cristiano: Ronaldo compie 38 anni ilBianconero

Air Osimhen vola più di Cristiano Ronaldo: che misura ha saltato Corriere dello Sport

RIAD (Arabia Saudita) - La settimana scorsa ha realizzato il suo primo gol nel campionato arabo, ieri ha festeggiato con i suoi amici più stretti il suo trentottesimo compleanno. Cristiano Ronaldo nel ...Di Lorenzo ci scherza su nel post partita, con un post sui social: «Kvara, dì a Osi di scendere, dobbiamo esultare». Un’elevazione di 2,58. È quanto è saltato Victor… Leggi ...