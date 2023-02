Criscitiello | “Il Napoli andrebbe penalizzato per dare un pizzico di pepe al campionato”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un grande. È questo il risultato dopo l’ennesima vittoria degli azzurri, questa volta in trasferta contro lo Spezia. Nel suo editoriale sul portale SportItalia, Micheleha esaltato gli azzurri: “L’unica nota positiva è ilperundial“ “È l’unica soluzione. Togliete qualche punto alL'articolo

Si sofferma su diversi spunti legati al campionato e al mercato Michelenel suo editoriale per Sportitalia. Com. Questi alcuni passaggiA Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è ...

Criscitiello su Sportitalia.com: Commisso ha ragione. Napoli da penalizzare! Skriniar, Leao, Giroud e... Tutto Juve

Criscitiello ironizza: "Penalizzate il Napoli, unico modo per dare pepe al campionato" Tutto Napoli

La 'provocazione' di Criscitiello: 'Il Napoli andrebbe penalizzato' AreaNapoli.it

'E' roba da mani nei capelli', Criscitiello: 'Presi a schiaffi davanti allo specchio' AreaNapoli.it

Criscitiello sbotta: 'Non siamo più nessuno. Il nostro calcio è morto' AreaNapoli.it

Dopo Spezia-Napoli arriva la sentenza che i tifosi azzurri non si aspettano, e viene pubblicata sul sito ufficiale ...Michele Criscitiello, giornalista, ha elogiato il Napoli nel suo editoriale per Sportitalia: "L'unica nota positiva è il Napoli. Andrebbe penalizzato per dare un pizzico di pepe al campionato. E' ...