Crimini informatici e come difendersi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Caffè corretto Scienza. La curiosità rende liberi prosegue con il quarto incontro del suo palinsesto “dal vivo”, dal titolo Fidati di comunicare – La cyber-security e lo scambio di informazioni sensibili, organizzato dall’Università di Trieste in collaborazione con l’Università di Udine. Relatori d’eccezione Manuela De Giorgi, Dirigente del Centro Operativo per la sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e Gian Luca Foresti, Ordinario di Cybersecurity e Computer Vision all’Ateneo friulano. L’incontro, libero e gratuito, si svolgerà venerdì 10 febbraio, alle 17, nell’Auditorium Sgorlon in via Monsignor Pasquale Margreth 3 a Udine. La rassegna, ideata dall’Università di Trieste e finanziata da Regione FVG, prevede un ciclo di cinque incontri con il pubblico in altrettanti comuni del Friuli Venezia Giulia (calendario completo ...