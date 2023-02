Creare un mondo ricco di emozioni per le prossime generazioni |  Sony a ISE 2023

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sony partecipa a ISEper dimostrare come sta contribuendo aesperienze connesse e a preparare i propri clienti al futuro del lavoro A ISE, Sony presenta l’ultima gamma di soluzioni e prodotti audiovisivi, che creeranno esperienze connesse per i propri clienti. L’ampio portfolio di prodotti presente in fiera includerà il debutto sia dell’ultimo display Crystal LED 220? di Sony che delle telecamere PTZ 4K SRG-A40 e SRG-A12 recentemente annunciate. Al padiglione 3, stand 3E400, Sony ha invitato i visitatori ad interfacciarsi con gli esperti dei settori corporate, education, retail e residenziale ed esplorare i vantaggi delle partnership di Sony. Inoltre, i partecipanti potranno scoprire l’impegno di Sony per la sostenibilità; infatti, lo stand è costruito con materiali sostenibili e una sezione dedicata che mostra le ...