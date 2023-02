(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono 369 ida Coronavirus, 6 febbraio 2023 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.598 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 5,5%. I ricoverati sono 540, 31 in più da ieri, 20 le terapie intensive occupate e 853 i guariti da ieri. Icittà sono a quota 232. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 94 ie 1 decesso; Asl2: sono 84 ie 2 i decessi; Asl3: sono 54 i...

... i giovani Valorizzare il personale: il re - skilling Le sfide HR nel postConsolidamento ... molte aziende ricorronoa due strategie: l'inserimento di nuovi talenti nel team ed il re - ...'Fontanadichiara che 'Gallera ha fatto un ottimo lavoro'. Qui Gallera. In una delle sue migliori ...della Regione Lombardia spiegava - durante un dei periodi piu' acuti della pandemia- che ...

Covid oggi Lazio, 369 contagi e 5 morti. A Roma 232 nuovi casi Adnkronos

Covid, le notizie di oggi. Gimbe: contagi giù del 9,9% ma decessi al +27,2%. DIRETTA Sky Tg24

Covid oggi Calabria, 46 contagi e 3 morti: bollettino 6 febbraio Tiscali Notizie

Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 6 febbraio regione per regione Fanpage

Covid oggi Sardegna, 83 contagi e zero morti: bollettino 6 febbraio Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La nave ong Sea Eye è arrivata a Napoli poco dopo le 14 e da qualche minuto sono cominciate le operazioni di sbarco. Da quanto si apprende a bordo ci sarebbero 106 migranti. Per alcuni di questi si è ...