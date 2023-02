Covid Italia | il report | giù contagi e ricoveri | morti in netto aumento

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – I nuovisettimanaliin“si confermano in ulteriore calo, con una riduzione del 9,9%: dai 38 mila della settimana precedente scendono a quota 34 mila, con una media mobile a 7 giorni, di poco inferiore ai 5 mila casi al giorno”. Lo spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, presentando il monitoraggio indipendente, realizzato nel periodo che va dal 27 gennaio al 2 febbraio, e che rileva tutti i dati in calo – del 9,9 % iordinari e del 12,7% le terapie intensive – ad eccezione dei decessi. Diminuiscono, infatti, anche i casi attualmente positivi (227.985 contro 251.970), le persone in isolamento domiciliare (224.094 contro 247.684), icon sintomi (3.712 contro 4.081) e le terapie intensive (179 contro 205). I nuovi casi ...

