Covid | Gimbe | casi ancora in discesa del 9% | in calo ricoveri ordinari e intensive

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - "I nuovisettimanalisi confermano in ulteriore, con una riduzione del 9,9%: dai 38 mila della settimana precedente scendono a quota 34 mila, con una media mobile a 7 giorni, di poco inferiore ai 5 milaal giorno". Lo spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, presentando il monitoraggio indipendente, realizzato nel periodo che va dal 27 gennaio a 2 febbraio, e che rileva tutti i dati in- del 9,9 % ie del 12,7% le terapie-?ad eccezione dei decessi. Diminuiscono, infatti, anche iattualmente positivi (227.985 contro 251.970), le persone in isolamento domiciliare (224.094 contro 247.684), i ...

PUGLIA - La Fondazionesvela che sono 12 milioni i non vaccinati con la quarta dose: anziani e fragili che dicono di "no" al vaccino. Passata l'emergenza resta lo scetticismo degli italiani verso il farmaco anticovid. ...Sono 12 milioni le persone che non hanno avuto la quarta dose del vaccino e sono "in caduta libera" le vaccinazioni anti -negli anziani e nelle persone fragili. Lo indica la Fondazionenel suo monitoraggio indipendente, relativo alla settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio. Anche "la somministrazione delle ...

Covid: Gimbe, quasi 12 milioni senza quarta dose - Sanità Agenzia ANSA

Covid, Gimbe: quasi 12 milioni senza quarta dose TGCOM

Covid, Gimbe: -9,9% contagi, -9% ricoveri RaiNews

Covid. Gimbe: “Contagi calano ma aumentano i decessi e potrebbe essere spia del calo della copertura immunitaria in ... Quotidiano Sanità

Covid: Gimbe, in Sicilia aumento dei nuovi casi + 16,8% Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tornano a crescere, sia pure leggermente, per la prima volta nel 2023 i casi di Covid in Liguria. I dati nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio al 19 gennaio, secondo la fondazione Gimbe, mostra ...