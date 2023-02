Costi di produzione e nuove etichette | in Bergamasca rincari sulle bottiglie di vino fino al 150%

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il settore vitivinicolo bergamasco è stretto tradisempre più alti e una normativa europea sempre più vessatoria. Se l’andamento produttivo dell’ultima campagna è stato buono, soprattutto dal punto di vista qualitativo, lo scenario che si sta delineando crea non poca preoccupazione tra i produttori. “Le aziende – spiega Andrea Longaretti responsabile vitivinicolo di Coldiretti Bergamo – stanno assorbendo il peso degli aumenti stellari non solo dell’energia ma anche di vetro, sughero, plastica e cartone. Solo lehanno avuto un aumento che va dal 45% ala seconda della tipologia mentre tappi, cartoni, capsule sono aumentati dal 20 al 45%”. Negli ultimi anni la viticolturasi sta orientando sempre più verso obiettivi di crescita qualitativa e di connubio con il ...

Data l'importante concentrazione delladelle materie prime critiche, i loro flussi sono ... perché non andrebbero ad alterare ioperativi dei sistemi energetici implementati. Un'...La mancanza di offerta sta facendo lievitare anche idi vendite e affitti: i prezzi di ... Anche le aziende dicercano spazi per ampliarsi: in zona ci sono diverse ditte leader mondiali ...

Costi di produzione alle stelle per il vino, nella Bergamasca aumenti fino al 150% Italia a Tavola

Clima e costi frenano la produzione agricola nel 2022 - L ... Informatore Agrario

Wartsila: risparmio costi 35 milioni da 'taglio' produzione a Trieste Borsa Italiana

Prezzo latte, l'accordo soddisfa la maggioranza degli allevatori Informatore Zootecnico

Istat, prezzi produzione industria accelerano a dicembre su costi ... Investing.com Italia

Il progetto Biomethaverse di cui l'Italia è protagonista, studia tecnologie innovative per la produzione di biometano in Europa.La Mozzarella di Bufala Campana è il formaggio Dop che fa registrare la crescita di produzione più alta tra il 2016 e il 2022, mettendo a segno un aumento del 26%, a fronte di una crescita media del 1 ...