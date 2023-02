Cospito | per me se il 41 bis serve ancora dopo trent’anni vuol dire che lo Stato ha fallito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Il casonon può delegittimare il 41 bis”, tuona oggi Giancarlo Caselli su Il Fatto Quotidiano. Chi delegittima il 41 bis, oltre a Cedu e Corte Costituzionale, sono semmai i magistrati che lo infliggono per motivi diversi ed estranei alle stragi di mafia dei primi anni ’90, che costrinsero il Paese in evidente e drammatica emergenza a determinarsi ad adottarlo. Il 41 bis stretto è di fatto una condanna a morte tra le mura di un carcere. Morte come annichilimento di ogni possibile umana espressione. Di sensazioni, di sentimenti, di vita. Morte cerebrale. Era giusto? Ritengo di sì. Ma era figlio di un’emergenza sanguinosa e spietata che non si sarebbe fermata di fronte a nulla. Emergenza. Questo era. Il fallimento di una seria politica antimafia ne ha fatto un unico e solo strumento di lotta per i magistrati che, pochi, rischiano tutto ciò che hanno, affetti ...