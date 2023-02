Cospito | l’avvocato chiede a Nordio di decidere subito sul 41bis | “Altrimenti morirà”

Leggi su tpi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “È un agnello sacrificale”. Così è stato definito Alfredodal suo avvocato Flavio Rossi Albertini, che in un’intervista a La Repubblica ha rivolto un appello al ministro della Giustizia Carlo. La richiesta è di prendere entro sei giorni una decisione sulla richiesta dell’anarchico in sciopero della fame contro il, senza attendere la pronuncia della Cassazione il 24 febbraio., lo sanno tutti”, ha detto Rossi Albertini, che ha espresso timori sulle condizioni di salute del suo assistito, a cui ancora non è stato assegnato un medico di fiducia dopo il trasferimento al carcere di Opera, a Milano, settimana scorsa. Per questo motivo le ultime notizie sulle condizioni dirisalgono allo scorso sabato, quando lo ha ...