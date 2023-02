(Di lunedì 6 febbraio 2023) Presidente Lasembra essere in corso una escalation. A Roma sabato gli estremisti hanno bloccato la tangenziale e siscontrati con la polizia. Cosa ne pensa? «Ho fatto tante...

Presidente Lasembra essere in corso una escalation. A Roma sabato gli estremisti hanno bloccato la ... Eppure c'è chi non vede differenze tra Alfredoe Bobby Sands, l'attivista dell'Ira ...... dovrebbe davvero spiegare perchè tre suoi così autorevoli esponenti sono andati a trovare... Eppure, nessuno riesce ancora a spiegare dopo un anno dall'invasione, come questa crisi possa ...

Cospito, La Russa: «I segnali sono gravi, lo Stato deve difendersi. Il 41 bis non si tocca» ilmessaggero.it

Cospito, alla Sapienza manifesti contro lo Stato. La Russa: 'Inaccettabili' Agenzia ANSA

Caso Donzelli, Fdi attacca di nuovo il Pd: “Aperta voragine alla mafia visitando Cospito” Il Fatto Quotidiano

Ilaria Cucchi: "Cospito peggiora di ora in ora". Sotto scorta Ostellari e Delmastro RaiNews

Cospito. La Russa: solidarietà a Chiara Appendino - Ilmetropolitano.it ilMetropolitano.it

Presidente La Russa sembra essere in corso una escalation. A Roma sabato gli estremisti hanno bloccato la tangenziale e si sono scontrati con la polizia. Cosa ne pensa «Ho fatto ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a3d08c75-d6e8-770a-48f9-ba00e74e68 ...