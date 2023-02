Così il Pd si è fatto usare dalla mafia | retroscena Cospito | la vera storia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La narrazione del Pd e dei suoi corifei in quest'ultima settimana è che i deputati di Fdi Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro siano due amiconi baciatibuona sorte. Un duo che ha preso casa insieme a Roma per festeggiare l'accoppiata vincente ottenuta nella corsa elettorale, che ha come premio un soggiorno remunerato di cinque anni in Parlamento da turisti della democrazia. Giovanni è vicepresidente del Copasir, Andrea è sottosegretario alla Giustizia. L'opposizione insiste a chiedere le dimissioni di entrambi perché il primo, sulla base di un documento non sottoposto a segreto in possesso del secondo, alla Camera ha puntato l'indice contro quattro parlamentari dem rei di essere andati a trovare in cella il terrorista anarchico Alfredo. Il detenuto è da oltre cento giorni in sciopero della fame per chiedere l'eliminazione, ...