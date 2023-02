Cosenza vs Ternana

La Curva Nord dell'Inter e quella della, ieri, hanno condannato il "vile gesto". Oggi anche gli ultrà delhanno preso una posizione sulla vicenda. "I fatti accaduti a Roma devono far ...Infine l'unico 0 - 0 esce da, con Iannarilli e Micai protagonisti e Andreazzoli che anche lui ha avuto da ridire sul mercato di gennaio. Ma il patron Bandecchi aveva avvisato tutti ...

Cosenza-Ternana, le Pagelle dei Tifosi: Micai e Vaisanen i migliori Tifo Cosenza

RIVIVI - Cosenza-Ternana, 0-0, le Fere tornano a casa con un punto TernanaNews

Cosenza - Ternana (0-0) Serie B 2022 la Repubblica

Cosenza-Ternana. Curva Sud e Curva Nord: "Tutti sulla collinetta" Iacchite

"Fere, Andreazzoli si aspettava di più", titola Il Messaggero oggi in edicola. Qualità o concretezza Gioco spettacolare o realista il giorno dopo il pareggio di Cosenza i tifosi della Ternana, e non ...Il Punto sulla Serie BKT- 23^ giornata , a cura di Marco Foianesi Il Perugia rifila 4 baci alle rondinelle del Brescia. Per la prima volta la squadra di Castori esce dai play-out. Un risultato rotondo ...