Cosa resta tra Usa e Cina dopo il pallone spia? Risponde Cottle Atlantic Council

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Laè una questione bipartisan, forse l’unica, negli Stati Uniti. Degli ultimi sviluppi nella competizione tra le due superpotenze parliamo con Colleen, vicedirettrice del Global China Hub dell’, un passato nella Cia occupandosi di Est e Sud dell’Asia. Il rapporto con Pechino è un tema che unisce across the aisle, cioè permette di trovare punti di accordo tra repubblicani e democratici. Sì, le questioni bipartisan sono una rarità al giorno d’oggi negli Stati Uniti e, pertanto, mi aspetto una serie piuttosto intensa di audizioni sullaal Congresso quest’anno. In prima linea ci dovrebbe essere il nuovo Comitato ristretto della Camera sulla concorrenza strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunista cinese, che intende usare i suoi poteri di indagine e mandato di ...