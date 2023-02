Correnti fredde sulla Lombardia | temperature in discesa

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Condizioni anti-cicloniche dominano la scena del comparto europeo centro-settentrionale, favorendo aldidi origine polare (e in parte artica) verso l’Italia e il Mediterraneo. Un primo impulso ha raggiunto la nostra regione nella giornata di domenica, mentre un secondo più instabile entrerà nella serata di lunedì a partire dalle regioni alpine, per poi portarsi molto velocemente nel corso della notte sul Piemonte. Lesi porteranno su valori leggermente al di sotto di quelli medi trentennali 1991-2020. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 6 febbraio 2023 Tempo Previsto: Fino al pomeriggio molto nuvoloso su Pianura Padana, Appennino e zone prealpine, ma senza fenomeni di rilievo associati, se non breve e locale ...