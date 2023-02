Correa | esami dopo l’infortunio | c’è distrazione! Ecco quanto l’Inter lo perde

(Di lunedì 6 febbraio 2023)si è infortunato alla vigilia del derby Inter-Milan, nella giornata di sabato (vedi articolo). La società ha fatto svolgere all’argentino glistrumentali, che confermano il problema muscolare. Presumibile che stia fuori almeno due settimane, a rischio anche la partita col Porto del 22 febbraio. ENNESIMO INFORTUNIO CON– “Joaquinsi è sottoposto quest’oggi aclinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. Fonte: inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...

Verdi invece ha avuto un piccolo problema muscolare, ma gli esami effettuati non hanno mostrato un

Il grosso nodo per l'Inter è legato all'ingaggio del calciatore, che ad Anfield percepisce 10 milioni netti a stagione LUKAKU, FUTURO ANCORA IN BILICO. E L'INTER PENSA A FIRMINO. La dirigenza dell'Int