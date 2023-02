Contributo a tutte queste famiglie | l’Inps da il via alle domande | fino a 500€ al mese

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 6 febbraio 2023)va incontro alebisognose mettendo a disposizione una cifra consistente. In questo periodo dove si fa fatica ad arrivare alla fine delogni forma di aiuto riservato a chi è più in difficoltà è accolta con entusiasmo. In Italia ci sono tanteche vivono situazioni di disagio e per questo si sono presi dei provvedimenti.alper ila 500 euro al(Ilovetrading)Così, a partire dal 2021 la Legge di Bilancio ha stanziato unper sostenere alcune fasce di popolazione e anche quest’anno è previsto questo sussidio. Bisogna però partire per tempo perché è immaginabile che ci siano molte richieste. Inps: la quota è alta, ma bisogna ...