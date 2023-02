Continua The Last Of Us in streaming su NOW con offerta speciale

Leggi su digital-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In contemporanea con gli Stati Uniti, insu NOW l’attesissima serie TV HBO, tratta dall’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation® e scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il creatore del videogioco TheOf Us).