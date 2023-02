Con l’esonero di De Raffaele il basket veneziano ammaina il suo lungo presente

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Non si cercava il lieto fine: trofei alla mano, la Reyer Venezia di Walter Dene aveva già vissuti quattro. Il nuovo inizio invece giace ancora in un limb... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... mediante la possibilità di veicolare il marchio/logo/ragione sociale, secondo le modalità concordatelo stesso, e garantirà lo svolgimento degli eventidel pagamento dell'imposta ...Pioli non ne usciamo fuori, salvo miracoli. Spero di sbagliarmi ma credo che'unica soluzione per salvare la stagione e agguantare almeno un posto in Champions èdi Stefano Pioli . Non ...

Pioli da esonero per le scelte cervellotiche del derby: il suo Milan ... Sport Fanpage

Esonero Pioli, Milan in caduta libera: il nome del successore Tennis Press

Pioli rischia l'esonero se perde il derby Tardelli non ha dubbi Calciomercato.com

Ascoli, Bucchi esonerato: Di Biagio il favorito per la panchina. Le news Sky Sport