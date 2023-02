Con il nuovo 14 metri Munstago nascono i practical yacht

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nato dalla passione per il mare, ecco ilprogetto. Si tratta di un’unità da diporto di 14, perfetto punto di incontro tra comodità e praticità tanto da aver portato i suoi ideatori a coniare il termine di “” per definirlo. Facilità di guida, stabilità e sicurezza sono le caratteristiche di una carena concepita inizialmente per barche da lavoro, per chi passa in mare gran parte della propria vita. Interni ed esterni: le caratteristiche14 è la prima unità della gamma nuova di zecca del cantiere di Fano, che vuole combinare tutta la sua esperienza con il Marchio, da cui vuole dare vita ad una nuova filosofia su come vivere il mare. Il concept del primo modello, indicato come ML14, è stato studiato per molto tempo in ...

La Legge di Bilancio, infatti, non ha soltanto introdotto unlimite (85mila euro) per i ... In casi come questi, diventa indispensabile comunicare la variazionela prima dichiarazione annuale ...... come richiamato in seguito dalla Costituzione conciliare Gaudium et Spes e dalCatechismo. ... Come accaduto per esempiola prima Guerra del Golfo, criticata dalla Chiesa per non essere ...

Calciatori con nuovo lavoro e nuova vita. Che fine hanno fatto: Muntari meccanico, Tommasi sindaco, Giannini... Corriere della Sera

Pnrr: Gava, rimodulare risorse con nuovo capitolo Repower Eu - Lazio Agenzia ANSA

Inps, ecco il nuovo servizio: scadenze e accesso ai benefici con una notifica o sms. Tridico: “Una rivoluzione” Orizzonte Scuola

Bonus, il nuovo servizio Inps: scadenze e accesso ai benefici con una notifica o un sms Sky Tg24

Melchiorri nuovo re di Ancona: ribaltata la capolista Reggiana con la doppietta del bomber Cronache Maceratesi

3' di lettura 06/02/2023 - Valmor, noto calzaturificio civitanovese specializzato nella realizzazione di sneakers per alcuni dei più rinomati brand internazionali del lusso, entrata da poco a far part ...Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov sarebbe ormai a un passo dalle dimissioni, secondo Ukrainska Pravda che indica come possibile sostituto nel governo ucraino Kyrylo Budanov, al momento ...