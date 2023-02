Comune di Bondeno | Concorso per 2 Amministrativi Contabili

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 2 Istruttori, in categoria C. Le Risorse idonee saranno assunte con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Non perdere l’occasione di lavorare nel settore della Pubblica Amministrazione, puoi iscriverti a questo Bando per ildi. Se ti piace il settore Amministrativo e vivi in questa zona dell’Emilia Romagna invia la Domanda. Serve diploma di scuola superiore ad indirizzo economico, esperienza pregressa, capacità organizzativa, e buone doti relazionali. Trovi tutte le informazioni nella presentazione del, al link Bando Integrale, negli Approfondimenti. La scadenza é prevista per il giorno 5 marzo 2023. Bando di ...

Parte la campagna "Chiedo per un amico", promossa da Regione Emilia - Romagna edi Modena, ...Centro LDV Azienda USL di Ferrara presso i Consultori familiari delle Case della Salute di, ...Le premiazioni si sono svolte alla presenza dell'assessore allo Sport deldiOrnella Bonati, della vicepresidente regionale Fisr Maria Cristina Blanzieri, del Consigliere federale Fisr ...

Bondeno e Terre del Reno, manutenzione straordinaria sulle opere ... SulPanaro

Processo Placati. Le amiche, l'Udi e il Comune di Bondeno in ... Estense.com

Finale Emilia, dipendente comunale svolgeva anche attività privata ... SulPanaro

Messa in sicurezza del centro il Resto del Carlino

Hockey indoor, il Bondeno vince lo scudetto e si laurea campione d ... SulPanaro

Internet veloce. Il comune di Bondeno investe nella fibra. Ci crede. La velocità nella connessione ad internet e la possibilità di accedere ai contenuti online da qualunque luogo è ormai una necessità ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...