Comune di Bianzone | Concorso per 1 Amministrativo Contabile

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore, in categoria D. L’assunzione verrà formalizzata con contratto a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi prorogabili. Nella Provincia di Sondrio stanno cercando un Istruttore, il quale si dovrà occupare della gestione finanziaria dell’Ente. Uno dei requisiti fondamentali é aver conseguito laurea in materie economiche, poter dimostrare esperienza nel ruolo, inoltre occorre un’ottima capacità organizzativa, correttezza, precisione, buone doti comunicative in quando dovrà interfacciarsi con gli altri Uffici Comunali al fine di garantire la trasparenza e tracciabilità delle operazioni contabili. Iscriviti al Bando, il prossimo Istruttore ...