Comune di Bari | allerta | codice rosso per rischio di maremoto

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Di seguito la comunicazione deldi: LIVELLO(WATCH): CALABRIA SICILIA PUGLIA BASILICATA CAMPANIA LAZIO SARDEGNA TOSCANA MOLISE LIGURIA ABRUZZO MARCHE EMILIA-ROMAGNA VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA POSSIBILI ONDE DISULLA COSTA PUGLIESE DALLE ORE 06:44 CON SEGUITO DEL 06 FEB 2023 A SEGUITO DI TERREMOTO IN TURCHIA DI MAGNITUDO 7.9. SI INFORMA LA POPOLAZIONE DI EVITARE DI PERCORRERE A PIEDI O IN AUTO TUTTI I TRATTI COSTIERI E LE STRADE DEL LITORALE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 6:30 FINO ALL’ EMISSIONE DEL MESSAGGIO DI CESSATO ALLARME. SI SEGNALA CHE: UNE’ COSTITUITO DA UNA SERIE DI ONDE E LA PRIMA ONDA PUO’ NON ESSERE LA PIU’ ALTA E/O DISTRUTTIVA. L’INTERVALLO DI TEMPO TRA LE ONDE SUCCESSIVE PUO’ VARIARE DA POCHI MINUTI A UN’ORA, E LA ...