Comune di Bagnolo Mella | Concorso per 1 Contabile

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1 Istruttore Amministrativo, in categoria C, da assegnare al settore economico finanziario. Lo scopo della ricerca é l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato. Se vivi nel Bresciano, non farti sfuggire l’opportunità di lavorare presso la Pubblica Amministrazione in un ambito di rilevanza strategica come quello dell’Ufficio Amministrativo. Servono esperienza pregressa, titolo di studio adeguato alla mansione e buona capacità di lavorare in team, interagendo con gli altri Uffici Comunali, per garantire la correttezza e la trasparenza delle operazioni economiche. Leggi il Bando, invia la Domanda, supera le prove e diventa il nuovodi. Hai ...