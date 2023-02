Commisso | 'Certe porcherie solo a Firenze | ma non vendo Napoli fuori | noi in semifinale' Frecciata a Nedved

Le punte sono particolari e lo sappiamo perché abbiamo vissutosituazioni. Crediamo in Jovic ... Sulle parole dial termine del match contro il Torino in Coppa Italia: 'Un dirigente non ...- Non ho da commentare quello che ha detto. Lui ha ribaditosituazioni. Noi siamo una società sana e solida. La semifinale la facciamo con la Cremonese, unica società che non ha ...

Commisso: “Certe porcherie accadono solo a Firenze. Noi in semifinale e il Napoli no” Viola News

LIVE FV, COMMISSO: "CORI DI IERI PORCHERIE. ACF NON IN VENDITA, NEANCHE DOPO IL VIOLA PARK" Firenze Viola

FIORENTINA, PRADE': "COMMISSO HA SOLO RIBADITO CERTE SITUAZIONI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Pradè: 'Amrabat caso chiuso in 10 ore. Parole di Commisso La ... Calciomercato.com

Fiorentina, parla Pradé: "Fiducia a Jovic e Cabral, non cercavamo attaccanti" LA NAZIONE

All'indomani della sconfitta patita dalla Fiorentina contro il Bologna, il presidente viola Rocco Commisso ha preso la parola rispondendo alle domande dei tifosi: “Oggi sono venuto ...Le dichiarazioni del Presidente della Fiorentina, Commisso: "Il club non è in vendita. Insulti ingiusti a mister e squadra" ...