Come scrivere appunti su un PDF

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Anche se i PDF per natura non possono essere modificati nulla ci vieta di aggiungere note,e idee durante la lettura, utilizzando gli strumenti forniti sia dalle app ufficiali per gestire i PDF sia da alcune app insospettabili (per esempio il browser web). Prenderesui PDF è davvero molto facile e non necessita di nessun programma a pagamento. Nella guida che segue vi mostreremo i migliori strumenti per prenderesui PDF, dando massima priorità alle app che forniscono l'aggiunta di note esui PDF in maniera totalmente gratuita (ovvero non dovremo per forza comprare o usare Adobe Acrobat Pro per questa semplice modifica). LEGGI ANCHE ->modificare e compilare PDF da Android e iPhone/iPad 1) Microsoft Edge Su Windows 11 e Windows 10 possiamo ...