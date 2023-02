Come saranno i TV del 2023? Tutte le novità in arrivo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilnon vedrà forse grosse rivoluzioni ma non mancheranno interessanti. Al debutto la seconda generazione di display QD-OLED e una nuova generazione di pannelli OLED di LG Display. Continuerà la "battaglia dei nit" nonostante i nuovi vincoli energetici, mentre Android TV lascerà il passo a Google TV....

Il sisma è stato poi avvertito anche in altri PaesiLibano, Grecia, Cipro e Israele: tanta la ...'dove avvengono terremoti importante - spiega l'esperto - Scosse di assestammento ci, ...CosìMarica Ambrosio, una ex lanciatrice di giavellotto romagnola che si sta trasformando in ... E poi mi ha lasciato gli amici più sinceri, quelli che cisempre".

Regionali in Lazio e Lombardia: ecco chi sono i candidati e come si vota Il Sole 24 ORE

Come saranno i quartetti azzurri per i Mondiali Davide Marta

Voto in Lombardia e Lazio, ecco come sono cambiate le tasse regionali Il Sole 24 ORE

Fabbriche, come saranno quelle del futuro WIRED Italia

Su Instagram arrivano le Note: cosa sono e come funzionano QuiFinanza

Non ci sarebbe solo la Juventus come possibile meta per Antonio Conte. Secondo indiscrezioni spagnole, sull'allenatore accostato anche alla Juventus, ci sarebbe il Real Madrid che ...