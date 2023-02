Come evitare le truffe sul Marketplace di Facebook

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 6 febbraio 2023)una volta per tutte lesuldiLesui social media generano più di 770 milioni di dollari USA di perdite solo negli Stati Uniti, ed è lecito ritenere che il costo globale di questo tipo di frode sia molto più alto. Con quasi 300 milioni di utenti attivi ,è tra i maggiori canali di social e-commerce. Ma, oltre ai consumatori desiderosi di spendere, questa piattaforma ha attratto truffatori e altri attori malintenzionati che cercano di approfittare di utenti ignari. In questo articolo, ti daremo consigli per stare al sicuro neldi. Sarai in grado di identificare i truffatori, imparerai le migliori pratiche per proteggere i tuoi ...